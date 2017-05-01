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Первомайская «находка» в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

01.05.2017 0 103

Накануне трагической для одесситов даты, с целью не допущения возможных провокаций, полиция круглосуточно дежурит в районе Куликова поля и Дома профсоюзов.

«Сюрприз» не заставил себя долго ждать.

Так, в ночь на 1 мая, на Привокзальной площади,  правоохранители увидели подозрительный рюкзак.

При вскрытии были обнаружены  гранаты Ф-1, РГМ, РДГ-2Б, имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.

Взрывчатые вещества были направлены на экспертизу.

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Suhan

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