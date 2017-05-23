Первый пошел: Одесский СИЗО выставлен на продажу

Продажа недвижимости в Одессе приобретает все более непредсказуемые формы.

Сегодня стало известно, что Министерство юстиции Украины решило продать территории двух следственных изоляторов — в Одессе и Черновцах. Причем, Одесский СИЗО достаточно крупный, в сравнении со своим «партнером» — 20 га площади против 1 га в Черновцах.

Это будет инвестиционный конкурс по продаже, он будет проводиться, как и объявленные прежде, по принципу государственно-частного партнерства. Первый замминистра отметила, что эти участки перейдут в собственность инвестора после завершения постройки ими нового СИЗО за чертой областного центра.

Это, так называемый «пилотный проект». Если дело пойдет, то Минюст намерен распродать все 100 следственных изоляторов, которые находятся в подчинении этого ведомства.

Справка. Одесское СИЗО — это еще и Тюремный замок на Люстдорфской дороге. Территорию под него выделили еще в 1891 году при Григории Маразли. Здание было построено в 1894-м, архитектор А. А. Томишко, арка главных ворот замка спроектирована самим Александром Бернардацци. В разное здесь «сидели» Лев Троцкий, Григорий Котовский и Мишка Япончик.