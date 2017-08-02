Пик сезона в Одессе: что в цене у арендаторов?

Разгар курортного сезона в Одессе — это ценовой пик на аренду жилья.

Причем, большинство отдыхающих в Одессе предпочитают снимать одно — и двухкомнатные квартиры, как в старых, так и новых домах. Жилые объекты большой площади практически не интересуют из-за высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По словам брокера, варианты такого жилья рассматривают только многодетные семьи. Предпочтительная сумма платы за аренду квартиры в курортном городе составляет 9000-12000 грн.



В конце июля-начале августа 2017 года арендаторы выбирают жилые объекты с качественным ремонтом, наполненные бытовой техникой и комплектами мебели.

Локация дома при выборе жилья играет важную роль. Наиболее привлекательными для квартиросъемщиков считаются квартиры в домах, которые находятся максимально близко к морю и объектам развлекательной инфраструктуры. Большинство при этом стремится снимать квартиры с функционирующей сетью WI-FI.

Арендная плата достаточно разнится, так как зависит от качества ремонта, этажа расположения и удаленности жилого объекта от транспортного узла.

Снять однокомнатную квартиру в центре города можно в среднем за 9000-10000 грн.

Аренда двухкомнатного жилья в районе приближенном к центру Одессы обойдется квартиросъемщикам в 9500-11000 грн.

Трехкомнатный жилой объект в доме, расположенном на окраине города, можно арендовать за 10000-11000 гривен, выяснил domik.ua