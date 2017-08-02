Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Парижский лоск возвращается в Одессу частями (ВИДЕО, ФОТО)
Варивода и Бойченко: как «наши люди» тракторами одесские дороги калечат (ФОТО)
Какие ставки действуют на территории Одессы для предпринимателей?
Без дистанции: как внедорожник в Одессе сбил маршрутку с пассажирами (ВИДЕО, ФОТО)
Пик сезона в Одессе: что в цене у арендаторов?
Лобода не сдается: в планах — триумфальное возвращение в Одессу
Марш Равенства в Одессе: готовятся и сексменьшинства, и патриоты
Пуля возле сердца: ювелирная работа одесских медиков
Одессит держит курс на Гамбург (ФОТО)
«Тузловские лиманы» обезглавлены: почему Иван Русев уходит в отставку?
Одесса, Экономика

Пик сезона в Одессе: что в цене у арендаторов?

02.08.2017

Разгар курортного сезона в Одессе — это ценовой пик на аренду жилья.

Причем, большинство отдыхающих в Одессе предпочитают снимать одно — и двухкомнатные квартиры, как в старых, так и новых домах. Жилые объекты большой площади практически не интересуют  из-за высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По словам брокера, варианты такого жилья рассматривают только многодетные семьи. Предпочтительная сумма платы за аренду квартиры в курортном городе составляет 9000-12000 грн.


В конце июля-начале августа 2017 года арендаторы выбирают жилые объекты с качественным ремонтом, наполненные бытовой техникой и комплектами мебели.

Локация дома при выборе жилья играет важную роль. Наиболее привлекательными для квартиросъемщиков считаются квартиры в домах, которые находятся максимально близко к морю и объектам развлекательной инфраструктуры. Большинство при этом стремится снимать квартиры с функционирующей сетью WI-FI.
Арендная плата достаточно разнится, так как зависит от качества ремонта, этажа расположения и удаленности жилого объекта от транспортного узла.

Снять однокомнатную квартиру в центре города можно в среднем за 9000-10000 грн.

Аренда двухкомнатного жилья в районе приближенном к центру Одессы обойдется квартиросъемщикам в 9500-11000 грн.

Трехкомнатный жилой объект в доме, расположенном на окраине города, можно арендовать за 10000-11000 гривен, выяснил domik.ua

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах