Плантация конопли обнаружена в Одесской области
20.06.2017 0 59
Очередную наркоплантацию площадью 1,5 га нашли в рамках операции «Мак-2017» полицейские Раздельнянского района Одесской области. Поле засеяно отборной коноплей.
По сообщению пресс-центра ГУНП, поле находится на территории Понятовского сельского совета. Полицейские изъяли 558 тысяч кустов. Образцы отправлены на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 7-и лет.
About the author /Elena
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