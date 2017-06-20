Плантация конопли обнаружена в Одесской области

Очередную наркоплантацию площадью 1,5 га нашли в рамках операции «Мак-2017» полицейские Раздельнянского района Одесской области. Поле засеяно отборной коноплей.

По сообщению пресс-центра ГУНП, поле находится на территории Понятовского сельского совета. Полицейские изъяли 558 тысяч кустов. Образцы отправлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 7-и лет.