Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Кто сильнее, тот и прав? — конфликт на парковке в Одессе
Контрабанда на миллион (видео)
Разрешат ли Вилковским рыбакам ловить рыбу в Дунае?
Трехметровый провал в Одессе: есть пострадавший
Пылающая Аркадия
Плантация конопли обнаружена в Одесской области
Прокатись с ветерком! Сезон морских прогулок открыт
За перегруз на Одесских трассах будут штрафовать
Таможенники Одессы предотвратили незаконный вывоз медоборудования
Еще три набережные Одессы будут отремонтированы
Общество, Одесса

Плантация конопли обнаружена в Одесской области

20.06.2017 0 59

Очередную наркоплантацию площадью 1,5 га нашли в рамках операции «Мак-2017» полицейские Раздельнянского района Одесской области. Поле засеяно отборной коноплей.

По сообщению пресс-центра ГУНП, поле находится на территории Понятовского сельского совета. Полицейские изъяли 558 тысяч кустов. Образцы отправлены на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 7-и лет.

Оружие и наркотики нашли у жителя одесской области

 

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах