Плавающая Одесса: сильный ливень затопил город (ВИДЕО)

Бушующая стихия в Одессе принесла свои плоды — реки грязной дождевой воды заполонили город.

Пользователии в соцсетях публикуют неутешительную картину — заплыв по улицам Одессы.

Очевидцы сообщают, что на Балковской ночью плавали четыре автомобиля,Таможенная площадь была завалена камнями и грязью, а на Черноморского казачества местные жители сами открывали канализационные люки, чтобы сходила вода с проезжей части. Бурный поток ливневых вод затопил Деволановский спуск и по нему вода стекала в направлении Карантинного спуска.

Центр Одессы после грозы — это , однозначно, Венеция.

Впрочем и многоэтажки не очень выдерживают — в одном из домов случился настоящий водопад.

СТИХИЯ В ОДЕССЕ: ВОДОПАД НА ЛАНЖЕРОНЕ И ПЛАВАЮЩАЯ ПОДЗЕМКА (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, ранее в Одессе в результате ливня затопило подземный переход, а грязный поток просто заполонил Трассу здоровья, набережные Аркадии, Ланжерона и не только.