Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Дискредитация Одесской таможни: руководство подает в суд
Одесский «Черноморец» похвастал новой формой (ФОТО)
Ротация в разгар сезона: побережье Одессы встречает нового хозяина
Выходные — на всю Украину: Одесса будет бить рекорды
Искусство парковки в Одессе: трамваи выстроились в очередь (ФОТО)
Минус 140 миллионов: нардепы урезали субвенцию Одесской области
Сегодня в Одессе начинается кинематографическая жизнь (ФОТО)
Жизнь в Одессе дорогая: взятки чиновников растут (ФОТО)
Плавающая Одесса: сильный ливень затопил город (ВИДЕО)
В субботу на стадионе «Черноморец» — борьба за главный трофей (ФОТО)
Одесса, Происшествия

Плавающая Одесса: сильный ливень затопил город (ВИДЕО)

14.07.2017

Бушующая стихия в Одессе принесла свои плоды — реки грязной дождевой воды заполонили город.

Пользователии в соцсетях публикуют неутешительную картину — заплыв по улицам Одессы.

Очевидцы сообщают, что на Балковской ночью плавали четыре автомобиля,Таможенная площадь была завалена камнями и грязью, а на Черноморского казачества местные жители сами открывали канализационные люки, чтобы сходила вода с проезжей части. Бурный поток ливневых вод затопил Деволановский спуск и по нему вода стекала в направлении Карантинного спуска.

Центр Одессы после грозы — это , однозначно, Венеция.

Впрочем и многоэтажки не очень выдерживают — в одном из домов случился настоящий водопад.

СТИХИЯ В ОДЕССЕ: ВОДОПАД НА ЛАНЖЕРОНЕ И ПЛАВАЮЩАЯ ПОДЗЕМКА (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, ранее в Одессе в результате ливня затопило подземный переход, а грязный поток просто заполонил Трассу здоровья, набережные Аркадии, Ланжерона и не только.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах