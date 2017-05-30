Пляжное дело: одесский общественник снес шлагбаум к пляжу Ланжерон (ВИДЕО)

В Одессе общественник снес шлагбаум на въезде к пляжу Ланжерон.

По словам одессита, шлагбаум установили незаконно. По сути, это мошенничество. За въезд берут 15 гривен. Изначально общественники пытались вызвать патрульную полицию, но она так и не приехала. И когда люди, которые занимаются незаконным сбором денег, предложили одесситу сломать шлагбаум, он так и поступил. Об этом сообщил руководитель движения «Безпечне мисто» Юрий Головчук и опубликовал видео.