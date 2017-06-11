Пляжные страсти: одесские активисты сносят забор бизнесмена Галантерника

Одесские активисты принялись своими силами сносить забор у пляжа бизнесмена, владельца «Аркадия Сити» и рынка в Старобазарном сквере Владимира Галантерника.

Напомним, Галантерник выкупил пляж у народного депутата Василия Хмельницкого, и, по данным СМИ, собирается строить очередной высотный отель.

Снос забора сопровождается конфликтом. Строение от активистов защищает муниципальная охрана.

Когда одесситы попытались проломить заграждение, муниципальная охрана забрызгала людей из огнетушителя.

Ситуацию пытается контролировать полиция. Во время инцидента охранники скинули на активистов мешок цемента.

В итоге оказалось, что активисты ряда патриотических организаций сломали забор, которым оградили часть пляжа. Охрана не препятствует этому, но ее вывели с территории правоохранители.

Активисты полностью снесли забор и приступили к демонтажу металлической основы для настила на пляже. Они также намерены уничтожить гипсовый муляж скалы, который установили на пляже.