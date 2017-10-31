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Одесса, Экономика

По частям: почему одесские трамваи закупают не целиком?

31.10.2017

Общественной организации «Верховенство права» стало известно, что КП «Одесгорэлектротранс» на сайте электронных закупок «Prozorro», объявило два аукциона.

Один — на закупку низкопольного трамвайного кузова, с ожидаемой стоимостью 7 600 000,00 гривен, другой, на закупку двух тележек трамвайного вагона с ожидаемой стоимостью 4 800 000,00 гривен — https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-30-000829-bhttps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-30-000809-b.

Таким образом, коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» решило «поиграть» в конструктора, закупая не цельные трамваи для одесситов, а их отдельные части. Причем это не первое изобретение «велосипеда».

Так , ранее, предприятие закупило «старые-восстановленные» рижские трамваи Татра-Т3А4, 1977–1982 годов выпуска, вместо закупки новых — http://verhovenstvo.com/view/10264,http://verhovenstvo.com/view/10542. Нынешнее состояние «восстановленных» трамваев оставляет желать лучшего, хотя с момента их запуска прошло не так много времени, что говорит о низком качестве восстановительных работ.

В мае прошлого года, коммунальное предприятие открыло цех, предназначенный для самостоятельной модернизации и реконструкции нескольких старых и изношенных трамваев, в один «новый», под названием «Каштан». С виду выглядит приемлемо, да и пассажирам более комфортно, но, по сути, большая часть технической начинки родом из прошлого тысячелетия.

Возвращаясь к теме закупки КП «Одесгорэлектротранс» частей трамвая, назревает единственный вопрос, а почему, собственно не закупить один новый цельный трамвай? Ведь, не логично покупать, к примеру, отдельно кузов от машины и ходовую часть к ней, а потом еще самим все это собирать.

Эксперты из сферы горэлектротранспорта предполагают, что закупка трамваев по частям связана с тем, что КП «Одесгорэлектротранс» подготовил торги под определенного участника, со всеми вытекающими последствиями.

Более того, всем известно, что в Украине существуют отечественные производители городского электротранспорта, такие как львовское ООО «Совместное украинско-немецкое предприятие «Электронтранс» и одесское ООО «Татра-Юг», которые уже сегодня готовы предложить новые современные трамваи для Одессы.

С целью разобраться в причинах столь странных комбинаций в приобретении городского электротранспорта Общественная организация «Верховенство права» обратилась в КП «Одесгорэлектротранс» с информационным запросом.

Источник: Верховенство права.

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Suhan

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