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Общество, Одесса

По красоте: в центре Одессы появились роскошные авто и мотоциклы (ФОТО)

12.08.2017

Огромную территорию улицы Дерибасовской и Греческой площади сегодня «заполонила» авто и мото техника: стартовал ретро фестиваль Bike Cars Rock`n`Roll.

Это зрелище не оставляет равнодушных.

И снова — редкие коллекционные авто и байки, раритетные семейные реликвии. В фестивале принимают участие не только владельцы ретро-машин, но и мастера-реставраторы, которые делятся опытом создания арт-объектов из старых автомобилей.

В этом году организаторы расставили экспонаты тематически: «Ретро», «Классика», «Custom», «JDM» и так далее.

Ну, чтоб по красоте!

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Suhan

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