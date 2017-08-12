По красоте: в центре Одессы появились роскошные авто и мотоциклы (ФОТО)

Огромную территорию улицы Дерибасовской и Греческой площади сегодня «заполонила» авто и мото техника: стартовал ретро фестиваль Bike Cars Rock`n`Roll.

Это зрелище не оставляет равнодушных.

И снова — редкие коллекционные авто и байки, раритетные семейные реликвии. В фестивале принимают участие не только владельцы ретро-машин, но и мастера-реставраторы, которые делятся опытом создания арт-объектов из старых автомобилей.

В этом году организаторы расставили экспонаты тематически: «Ретро», «Классика», «Custom», «JDM» и так далее.

Ну, чтоб по красоте!