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Одесса

По-модному: в Одессе презентовали спецтехнику для коммунальщиков (ФОТО)

03.05.2017 0 1

Сегодня, 3 мая, на Думской площади состоялась презентация спецтехники, приобретенной в рамках Программы модернизации технологического транспорта коммунальных предприятий Одессы.

В числе новой спецтехники — автовышка КП «Горзелентрест», установленная на базе японского автомобиля ISUZU с высотой подъемного механизма 28 м (стоимость — 3 млн. 800 тыс. грн.). Таким образом, в настоящее время на балансе КП «Горзелентрест» находятся 6 автовышек с высотой подъемного механизма 17 м и 1 автовышка с высотой подъемного механизма 28 м.

Также в ходе презентации можно было ознакомиться со спецтехникой, закупленной для КП «Городские дороги» в 2016 году. Это две подметально-уборочные машины «Cyti Cat 5006» с зимним оборудованием и подметально-уборочная машина «Глобус 533710» на базе автомобиля МАЗ.

Данная техника предназначена для уборки улиц в весенне-летний период и уборки снега зимой с возможностью посыпки дорог песчано-солевой смесью.

КП «Одесгорсвет» продемонстрировал купленную в 2016 году современную электротехническую лабораторию на базе грузопассажирского автомобиля, которая позволяет определить место повреждения кабеля, производит электротехнические замеры параметров электросетей, а также их поверку.

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Suhan

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