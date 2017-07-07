По сговору в Одессе: нечестная конкуренция публичных закупок продуктов питания

Одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины закончило исследование на предмет соблюдения правил конкуренции при проведении публичных закупок продуктов питания.

По результатам проведенного исследования начато рассмотрение дел по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде заговоров субъектов хозяйствования, которые привели к искажению результатов публичных закупок.

Признаки заговоров были обнаружены в 12 конкурсных процедурах при закупке следующих продуктов питания: молоко и сливки; масло сливочное 73% жирности; творог 10% жирности; сыр твердый 50% жирности; масло рафинированное; мясопродукты (говядина, свинина, филе куриное) рыба мороженая; картофель и сушеные овощи; обработанные фрукты и овощи; фрукты и орехи; сахар и сопутствующая продукция.

В ближайшее время будут закончены расследования по делам и приняты соответствующие решения.