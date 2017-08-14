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Общество, Одесса, Политика

По следам гей-парада: как объединились одесситы? (ФОТО)

14.08.2017

Воскресный Марш равенства, который каждый год набирает протестный резонанс, вчера не только прошел по стремительно короткому сценарию, но и смог объединить представителей разных политических и религиозных взглядов.

ОДЕССА — ПРАЙД: ВОСКРЕСНЫЙ МАРШ СЕКСМЕНЬШИНСТВ ПРОШЕЛ ПО КОРОТКОМУ СЦЕНАРИЮ (ФОТО,ВИДЕО)

Прежде всего, в задачу полиции входило не допустить столкновений сексменьшинств с местными патриотическими организациями.

Заметим, что вчера, в какой то момент к «патриотам» примкнули и сторонники антимайдана, которые скандировали те же лозунги.

Кроме того, по запланированной ранее программе, от Греческой площади к памятнику Дюку, было организовано христианское шествие «За семейные ценности».
Священнослужители заявили, что церковь не выступает против людей с нетрадиционной ориентацией, а осуждает грех, который эти люди намереваются пропагандировать.

Протестный марш объединил в себе не только приверженцев традиционных семейных отношений и христианских ценностей, но и представителей Московского и Киевского патриархатов. К ним также примкнули украинские греко-католики.

«Писание чётко говорит об этом грехе – это мерзость перед Богом. Навязывать своё несовершенство другим – это недопустимо. Подобное событие в нашем городе несёт разрушительный характер», — заявляли представители духовенства.

В руках у участников шествия были плакаты «Дети рождаются от мужчин и женщин», «Бог создал мужчину мужчиной и женщину женщиной» и другие.

В то же время, на поддержку одесского «Марш равенства» приехали представители ЛГБТ-движения из Харькова, Житомира, Киева, Львова, Кишинева. Были и два дедушки из Мюнхена.

Словом, Марш равенства в Одессе выступил как Марш единения. У каждого-свой!

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Suhan

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