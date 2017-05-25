По центру Одессы маршировали рыцари

Сегодня, накануне открытия Благотворительного Фестиваля средневековой культуры «Пороховая Башня», на центральной улице состоялся марш «рыцарей» — участников события.

Праздничное шествие колоны в сопровождении герольдов и танцоров по Дерибасовской погрузило в забытый мир чести и отваги, мир трубадуров и прекрасных дам.

Такую акцию провели организаторы масштабного исторического фестиваля «Пороховая башня», который будет проходить с 26 по 28 мая в парке Шевченко на Суворовской аллее возле Карантинной аркады.

В рамках программы фестиваля запланирован спортивный турнир в разных категориях между представителями «рыцарских дворов» из разных городов Украины, ремесленные ярмарки, мастер-классы мастеров народного промысла, конкурсные программы и художественные выставки.

Одесситы и гости города услышат речь короля, представление «дворов», выступления герольдов, увядят средневековые танцы в честь рыцарей и короля, парад исторических костюмов и смогут принять участие в различных акциях: детских тематических квестах, конкурсе лучших фотографий фестиваля и других конкурсных программах.

В специально оборудованной фотозоне у гостей праздника будет уникальная возможность запечатлеть себя в оригинальном историческом антураже.

Фото: Александр Гиманов