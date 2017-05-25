Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Пенсионное дело: что следует знать одесситам?
Парковочный скандал в Одессе: «черная бухгалтерия» и регулярные взятки
Полная готовность: в Одессе ждут Президента (ФОТО)
По центру Одессы маршировали рыцари
Слагаемые успеха: как формировался имидж Одесского кинофестиваля (ВИДЕО)
Чем грозит одесситам долг по коммунальных платежам?
Красный, белый, желтый: одесский транспорт окрашивают в цвета флага города (ФОТО)
Официально: матч «Динамо» — «Черноморец» состоится в Одессе
Снежное дело: руководство Одесского аэропорта подозревают в крупных хищениях
Санстанция упразднена. Куда жаловаться?
Общество, Одесса

По центру Одессы маршировали рыцари

25.05.2017 0 91

Сегодня, накануне открытия Благотворительного Фестиваля средневековой культуры «Пороховая Башня», на центральной улице состоялся марш «рыцарей» — участников события.

Праздничное шествие колоны в сопровождении герольдов и танцоров по Дерибасовской погрузило в забытый мир чести и отваги, мир трубадуров и прекрасных дам.

Такую акцию провели организаторы масштабного исторического фестиваля «Пороховая башня», который будет проходить с 26 по 28 мая в парке Шевченко на Суворовской аллее возле Карантинной аркады.

В рамках программы фестиваля запланирован спортивный турнир в разных категориях между представителями «рыцарских дворов» из разных городов Украины, ремесленные ярмарки, мастер-классы мастеров народного промысла, конкурсные программы и художественные выставки.
Одесситы и гости города услышат речь короля, представление «дворов», выступления герольдов, увядят средневековые танцы в честь рыцарей и короля, парад исторических костюмов и смогут принять участие в различных акциях: детских тематических квестах, конкурсе лучших фотографий фестиваля и других конкурсных программах.

В специально оборудованной фотозоне у гостей праздника будет уникальная возможность запечатлеть себя в оригинальном историческом антураже.

Фото:  Александр Гиманов

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах