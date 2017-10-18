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Общество, Одесса

По тыкве: одесситов зовут на самый эпатажный праздник осени

18.10.2017

Пришло время запасаться тыквой и ужасающими костюмами: на Одесской киностудии 28 октября стартует Halloween фестиваль.

В Одессе этот праздник уже прочно вошел в календарь осенних тематических мероприятий и поводов для веселья среди продвинутой молодежи и их родителей.

В основном на Halloween принято облачаться в костюмы тыквы и разной нечисти, сверхъестественных персонажей, гномов, троллей, вампиров и прочей жути. Кроме того, в костюме принято ходить по домам, выпрашивая при этом сладости.

Организаторы фестиваля в Одессе приготовили две фуры декораций, чтобы испугать, ошарашить, привести в недоумение, одновременно удивить и порадовать посетителей.

«Готовьте свои костюмы, заряжайте фотоаппараты и не кушайте дома. В этот вечер вы попадете в мир великанов и привидений, в фестиваль ужаса и милашества, во Вселенную селфи и обитель сказочных существ», — говорится в приглашении.

На фестивале будут 15 фотозон, шоу иллюзиониста, огненное шоу от студии огня «Flammantis», танцевальное шоу от продюсерского центра «Made in Odessa» и концерт.

«Вы станете участниками флешмоба, примите участие в квесте; конкурсе на лучшие костюмы, побываете на костюмированном балу, отведаете тематических угощений и загримируетесь у профессиональных гримеров«.

В завершении фестиваля – салют. В прошлом году фестиваль собрал 3000 человек.

И еще одна деталь: «Светильник Джека» — это главный символ праздника. В основе символа заложена тыква, в которой вырезают зловещее и усмехающееся лицо. Внутрь тыквы помещают зажженную свечку. Первоначально вместо тыквы использовалась брюква или репа. Согласно сказаниям, тыква со свечкой, поставленная рядом с домом на Хэллоуин, отгоняет от него злых духов.
К сведению…

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Suhan

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