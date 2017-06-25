Победа дома: международный полумарафон выиграла одесситка (ФОТО,ВИДЕО)

Сегодня в Одессе прошел грандиозный забег — ArcelorMittal Odesa Half Marathon-2017, в котором состязались более полутора тысяч бегунов из 25 стран мира.

ГРАНДИОЗНОЕ ВОСКРЕСНОЕ СОБЫТИЕ МЕНЯЕТ ТРАНСПОРТНЫЙ МАРШРУТ (ВИДЕО)

Участвовали и профессионалы, и любители. Основная интрига забега состояла в то что участники бежали дистанцию в противоположном прошлогоднему направлении.

Это было сделано, чтобы «обмануть солнце» и заключительная часть маршрута большей частью лежала в тени из-за высокой температуры воздуха.

Второй год подряд победителем среди мужчин стал Юрий Грицак из Николаева.

А среди женщин с лучшим временем, 1:20:40,4, что почти на 4 минуты быстрее, чем у прошлогодней победительницы, финишировала 46-летняя одесситка Валентина Полтавская.









