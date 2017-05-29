Побег на катере: как в Одессе сорвали концерт Лободы (ФОТО, ВИДЕО)

Воскресный концерт Светланы Лободы в одесском ночном клубе «Ибица» так и не состоялся.

Выступление отменили из-за трех сообщений о минировании клуба. Заметим, что вечером перед концертом одесские активисты, как и обещали, устроили протест с петардами, дымовыми шашками и слезоточивым газом.

СВЕТЛАНА ЛОБОДА — ПОД ПРИЦЕЛОМ ОДЕССКИХ АКТИВИСТОВ

Завязалась даже короткая потасовка. Впрочем, сотрудники полиции не задержали никого из участников протеста, а лишь составили один административный протокол. Официальная версия полиции: концерт отменен из соображений безопасности зрителей и исполнительницы. Как заявила продюсер Лободы Нателла Крапивина, никаких запретов или ограничений со стороны местной власти на проведение культурно-массовых мероприятий в этот день в Одессе не было.

После срыва концерта сама артистка спешно уплыла на катере.