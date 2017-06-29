Почему одесситам не стоит надеяться на бюджетное обучение? (ВИДЕО)

Судя по пресс-конференции министра образования Украины Лилии Гриневич, напрашивается вывод: одесситам в этом году можно не рассчитывать на бюджетные места в ВУЗах.

Предпочтение будет отдаваться льготной категории — воинам АТО и их детям, которых будут переводить на бюджет привилегированно.

Добавим, что на днях 16 одесских вузов попали в рейтинг ТОП-200 лучших университетов страны. Рейтинг составила Команда национального рейтинга высших учебных заведений «ТОП-200 Украина» совместно с мировым координаторам университетских рейтингов — международной организацией IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (Брюссель).Лучшим вузом Одессы стал университет имени Мечникова, который занял 17-е место рейтинга. На 31-м месте Одесский политех, 33-е занимает экономический университет. 38 место получила Одесская академия пищевых технологий.

На 40-м — юридическая академия. Медун занял в рейтинге «ТОП 200» 45-е место. На 56-м оказался педагогический университет им. Ушинского.

Также в список лучших вошли морской университет, экологический, музыкальная академия им. Неждановой, строительная академия и аграрный университет.