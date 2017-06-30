Почему Одесский «Оппоблок» выносит «сор из избы»?

На последнем заседании Политсовета Региональной организации «Оппоблока» в Одесской области было принято странное решение: направить мэру Труханову письмо, уведомляющее о том, что депутатская фракция в Одесском горсовете больше не представляет интересы партии, ее существование не соответствует нормам действующего законодательства.

Кроме того, «Оппоблок» официально анонсирует процедуру отзыва исключённых из партии депутатов Одесского горсовета.

По предварительной информации, речь идет о председателе фракции Оксане Гончарук, депутатах Вячеславе Беженаре, Дмитрии Вишнякове, Василии Иеремии, Денисе Ковале, Ольге Кулакевич, Викторе Новаке, Лилии Рогачко.

Согласно сообщению, депутатов исключили из партии за нарушение партийной дисциплины и дискредитацию партии.

По словам руководителя фракции Оксаны Гончарук, о таком решении восемь депутатов, которых исключили, узнали из заявления на Facebook. Исключенные депутаты готовят совместное заявление.

Впрочем,«попытки лишить Оксану Гончарук не только поддержки среди членов ее фракции, но и мандата предпринимаются не впервые. Все это – дело рук неугомонного Орлова, который до Оксаны сам руководил фракцией. Он же буквально месяц назад уже пытался сковырнуть ее более мягким способом, но тогда на защиту Гончарук как раз и встали эти семь депутатов», — пишет Ivasi.news , ссылаясь на собственные источники,- Кстати, впервые широкой и не очень знакомой с политикой одесской общественности имя Александра Орлова стало известно благодаря любопытному журналистскому расследованию. В 2015 году здание ОТКАТ опубликовало данные о том, что семье Орлова принадлежит ни много, ни мало – 24 квартиры!».

Также в СМИ появилась информация, что на депутатов оказывалось давление с целью личной наживы председателя городской партийной организации. Ценой неповиновения могло стать исключение из политсилы. Это, якобы, и стало причиной конфликта.

Версий случившегося появится еще много, но факт остается: одесский «Оппоблок» вынес «сор из избы»…

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