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Общество, Одесса

Почему Стамбульский парк под пристальным наблюдением? (ВИДЕО, ФОТО)

31.05.2017 0 375

Новый Стамбульский парк, с размахом открытый в конце прошлой недели, стал не только сверхпопулярным местом отдыха, но и объектом пристального внимания со стороны городских властей и правоохранителей.

Так, для соблюдения правопорядка установлены четыре камеры видеонаблюдения и назначен дополнительный наряд патрульных, которые периодически осматривают территорию, чтобы выявлять нарушителей. Для ухода за территорией будет сформирован и специальный отряд коммунальщиков.

«Смотрящие» за парком также должны будут направлять владельцев собак гулять со своими питомцами за пределами территории, например, в сторону мэрии, где ещё не благоустроена территория. Кстати, уже появились первые собаководы, которые на газонах, где лежат посетители, выгуливают своих «чад».

По словам мэра Одессы, эта неделя будет временем так называемой «притирки». Нужно предупредить всех, кто там гуляет о том, что там стоит видеонаблюдение и у наших патрулей будут приборы видеофиксации. Чтобы эти люди вошли в историю, нужно будет отснять их во всей красе, а потом показать в Одессе, чтобы одесситы знали героев в лицо», — заявил Геннадий Труханов.

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Suhan

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