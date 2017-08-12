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Почему в субботу в Одессе нельзя добраться на пляжи? (ФОТО)

12.08.2017

Утреннее ДТП в Одессе спровоцировало остановку трамвайных маршрутов №5 и 28, которыми многие горожане и туристы добираются на центральные пляжи «Ланжерон», «Отрада» и «Аркадия».

Всему виной водитель автомобиля Daewoo Lanos, который столкнулся с трамваем между улицами Мечникова и Преображенской.

В результате, в районе «Привоза», парализовано движение трамваев данных маршрутов. Разбирается полиция.

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Напомним, ранее на пересечении улиц Канатная-Пантелеймоновская более получаса было заблокировано движение трамваев. Причина — припаркованный рядом с трамвайными путями автомобиль.

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Suhan

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