Почему в субботу в Одессе нельзя добраться на пляжи? (ФОТО)

Утреннее ДТП в Одессе спровоцировало остановку трамвайных маршрутов №5 и 28, которыми многие горожане и туристы добираются на центральные пляжи «Ланжерон», «Отрада» и «Аркадия».

Всему виной водитель автомобиля Daewoo Lanos, который столкнулся с трамваем между улицами Мечникова и Преображенской.

В результате, в районе «Привоза», парализовано движение трамваев данных маршрутов. Разбирается полиция.

ИСКУССТВО ПАРКОВКИ В ОДЕССЕ: ТРАМВАИ ВЫСТРОИЛИСЬ В ОЧЕРЕДЬ (ФОТО)

Напомним, ранее на пересечении улиц Канатная-Пантелеймоновская более получаса было заблокировано движение трамваев. Причина — припаркованный рядом с трамвайными путями автомобиль.