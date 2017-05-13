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Одесса, Экономика

Почти две тысячи компаний Одесского региона прошли евро-сертификацию товаров

13.05.2017 0

После вступления в действие торговой части Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, Одесская таможня ГФС начала выдачу сертификатов формы EUR 1, которые подтверждают украинское происхождение товаров.

Этот документ разрешает компаниям пользоваться льготами, которые предусмотрены Евросоюзом для товаров украинского происхождения. Пошлины на украинскую продукцию, которая экспортируется в страны ЕС, могут быть упразднены или уменьшены.

Сертификат предоставляется безвозмездно на основании заявления и документов, которые подает в таможню компания. Раньше за его выдачу предприниматель платил средства Торгово-промышленной палате, сообщает Пресс-служба Главного управления ГФС  в Одесской области.

Еще одним преимуществом является то, что компания со временем может получить статус уполномоченного (одобренного) экспортера при условии осуществления экспорта товаров на протяжении года и отсутствия фактов таможенных правонарушений.

Такой статус дает возможность не обращаться каждый раз в таможню с заявлением относительно получения сертификата по перевозке EUR 1, а самостоятельно декларировать происхождение товаров в рамках указанного соглашения.

Наличие статуса уполномоченного оператора значительно экономит время и расходы, упрощает внешнеэкономическую деятельность и оказывает содействие продвижению товаров на европейский рынок.

Напомним, что процедуру предоставления и аннулирования таможенными органами статуса уполномоченного (одобренного) экспортера предусмотрено ст. 23 Правил к Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а также регламентировано приказом Министерства финансов Украины от 07.10.2014 №1013 «Об утверждении Порядка предоставления и аннулирования таможней статуса уполномоченного (одобренного) экспортера».

 

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Elena

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