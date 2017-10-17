Под горячую руку: как одесский нардеп пережил «яичный обстрел» (ВИДЕО)

Сегодня в столице, где проходит Всеукраинский митинг «Большая политическая реформа», произошло много различных инцидентов, но один из них коснулся одесского нардепа Алексея Гончаренко.

Когда он попытался пройти сквозь мощный кордон протестующих, завязалась небольшая потасовка, после которой полицейские вытащили депутата из толпы.

Но «яичный обстрел» оставил свои следы на одежде одессита. Последовала и словесная перепалка.

КАК ПРОХОДИЛА «БОЛЬШАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА» ПОД ОДЕССКОЙ ОБЛАДМИНИСТРАЦИЕЙ (ФОТО,ВИДЕО)

Напомним, сегодня с утра у здания Одесской областной администрации активисты политпартий устроили акцию в поддержку Всеукраинского митинга, проходящего в столице под стенами Верховной Рады. Когда небольшая делегация активистов попыталась пройти в здание обладминистрации, чтобы передать свое требование губернатору о перевыборах мэра и городского совета Одессы, их пропустили не сразу.