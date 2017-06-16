Под обломками дома в Измаиле нашли женщину

Несколько дней назад произошел обвал частного дома в Измаиле Одесской области. Спасатели вытащили из-под обломков дома женщину, которая пролежала там все это время без еды и воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС: «Спасатели 20-й Государственной пожарно-спасательной части, прибывшие к месту происшествия, выяснили, что несмотря на разрушения здания, женщина 1962 года рождения осталась невредимой, однако находилась в крайне тяжелом состоянии из-за истощения и обезвоживания».

Пострадавшую передали медикам скорой помощи.

Поскольку обвал дома был частичный, соседи заметили это только через несколько дней, когда женщина перестала появляться на улице. Со слов местных жителей, дом находился в аварийном состоянии и начал разрушаться с апреля этого года.