Под Одесской мэрией митинговали агностики и атеисты (ВИДЕО)

Солнечная субботняя погода благоприятствовала одесским активистам.

Так, практически одновременно с акцией «Монстрация», от горсовета до Соборной площади шествовали участники марша агностиков и атеистов, которые выступили против насаждаемого мэрией клерикализма.

«Не художественные выставки, не научные конференции, не достойное состояние исторического центра, не экологические проекты, комфортные условия и безопасность, а именно второй православный фестиваль прокачает привлекательный образ нашего несчастного города», — отметила активист Виктория Сибир.

Участники марша выкрикивали лозунги “Эволюция!”, “Труханова на мощи!”, “Дарвін прийде, порядок наведе!” и все в таком духе.

«В момент, когда в стране война, они тратят огромные деньги на содержание и строительство храмов Московского патриархата, забывая об историческом центре Одессы. Эти деньги можно направить на реставрацию памятников архитектуры, которые разрушаются с каждым днем», — заявили митингующие.

СУББОТНИЙ МАРШ: ЦЕНТР ОДЕССЫ ПОГРУЗИЛСЯ В ВЕСЕЛЫЙ АБСУРД (ФОТО)

Заметим, что монстранты и агностики встретились на Дерибасовской и обменялись речевками. Обе акции носили мирный характер и прошли без инцидентов.

ВИДЕО: УСИ