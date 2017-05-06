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Одесса

Под Одесской мэрией митинговали агностики и атеисты (ВИДЕО)

06.05.2017 0 130

Солнечная субботняя погода благоприятствовала одесским активистам.

Так, практически одновременно с акцией «Монстрация», от горсовета до Соборной площади шествовали участники марша агностиков и атеистов, которые выступили против насаждаемого мэрией клерикализма.

«Не художественные выставки, не научные конференции, не достойное состояние исторического центра, не экологические проекты, комфортные условия и безопасность, а именно второй православный фестиваль прокачает привлекательный образ нашего несчастного города», — отметила активист Виктория Сибир.

Участники марша выкрикивали лозунги “Эволюция!”, “Труханова на мощи!”, “Дарвін прийде, порядок наведе!” и все в таком духе.

«В момент, когда в стране война, они тратят огромные деньги на содержание и строительство храмов Московского патриархата, забывая об историческом центре Одессы. Эти деньги можно направить на реставрацию памятников архитектуры, которые разрушаются с каждым днем», — заявили митингующие.

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Заметим, что монстранты и агностики встретились на Дерибасовской и обменялись речевками. Обе акции носили мирный характер и прошли без инцидентов.

ВИДЕО: УСИ

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Suhan

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