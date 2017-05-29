Под Одессой: что не поделили в Вилково Саакашвили и Бойченко? (ВИДЕО)

В соцсетях набирает рейтинги воскресная «перепалка» в Вилково между экс-губернатором Михаилом Саакашвили и главой Килийского райсовета Павлом Бойченко.

РЕМОНТ ДОРОГ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СРОКИ (ВИДЕО,ФОТО)

Возникший конфликт, явно, не первый на их счету. Свои версии каждый из участников спора изложил в фейсбуке.

Михал Саакашвили:

«Приехал в Вилково проверить состояние дороги, которую с таким трудом выбил в прошлом году. Президент отрапортовал 26 числа, что дорога закончена, но это оказалось не до конца правдой. К его приезду сделали значительную часть первого слоя и разметку, а сейчас делают второй слой и перестилают его уже поверх разметки.Через 4 часа после моего приезда, видимо переполошившись тёплым приемом со стороны местных жителей, из районного центра Килии срочно прислали председателя райсовета. Еще в октябре прошлого года этот тип полностью пресмыкался и возносил меня до небес за то, что я выбил деньги на дорогу. Сегодня он озвучивал лозунги БПП и почему-то время от времени называл меня Петром Алексеевичем, а происходило все это при презрительном и насмешливом отношении к нему со стороны случайно оказавшихся на месте местных жителей».

Глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

«В воскресный солнечный день в городе Вилково я имел счастье встретить экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который в очередной раз приехал «с гастролями» к нам, продемонстрировать, что он супермен. В присутствии своих камер, которых было три чи четыре, он рассказывал как он дороги на Килийщини строил!) Поскольку я не понаслышке знаю «дорожную историю» Килийского района, у меня возникло несколько вопросов к этому человеку, на которые я, к сожалению, не получил ответов».

Как говорится, истина, где-то рядом…