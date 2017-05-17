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Одесса, Происшествия

Под Одессой дикий кабан открыл купальный сезон (ВИДЕО)

17.05.2017 0 422

Соцсети взрывает дикий кабан, который на глазах у изумленной публики, стремительно выбежал из моря на пляже в Чабанке под Одессой.

Комментарий оператора «Шура, он бодается на красное» — вызвал не меньший резонанс.

Что делал кабан в море, откуда приплыл и куда рванул после — остается загадкой. Судя по всему, находился в бегах из соседнего охотничьего хозяйства. Но купальный сезон кабан таки открыл!

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Suhan

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