Под Одессой дикий кабан открыл купальный сезон (ВИДЕО)
17.05.2017 0 422
Соцсети взрывает дикий кабан, который на глазах у изумленной публики, стремительно выбежал из моря на пляже в Чабанке под Одессой.
Комментарий оператора «Шура, он бодается на красное» — вызвал не меньший резонанс.
Что делал кабан в море, откуда приплыл и куда рванул после — остается загадкой. Судя по всему, находился в бегах из соседнего охотничьего хозяйства. Но купальный сезон кабан таки открыл!
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