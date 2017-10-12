Под Одессой: очередную партию американского угля разгружают «стахановскими» темпами

Сегодня в порт «Южный» доставили вторую партию антрацитного угля из США.

Груз весом 60 тысяч тонн прибыл на судне Victoria. После разгрузки топливо отправят ОАО «Центрэнерго».

В следующем месяце порт планирует принять еще два балкера с антрацитом, общим объемом более 200 тысяч тонн. Об этом сообщил и.о. директора ГП «МТП «Южный» Виталий Жуковский, передает пресс-служба порта.

Первый балкер с американским углем разгружен в сентябре за рекордные 44 часа. Еще за 21 сутки завершена загрузка вагонов для ТЭС. За 9 месяцев на склады украинских электростанций отправлено 540 тыс. тонн антрацита. В октябре предприятие планирует проработать еще два балкера с антрацитом, общим объемом более 200 тыс. тонн.

Перегрузочное оборудование и производственные мощности работают без замечаний. Я уверен, что ничто не помешает нам и в дальнейшем эффективно работать, — отметил и.о. директора ГП «МТП «Южный» Виталий Жуковский.

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Напомним, что первое судно с США Оcean Ambitious пришвартовалось к перевалочному комплексу ГП «МТП «Южный» 13 сентября. Менее чем за 2 суток портовики разгрузили около 62 тыс. Тонн. 875 вагонов с энергетическим углем отправлено на ТЭС ПАО «Центрэнерго» за 21 дней.