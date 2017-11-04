Под Одессу прибыло первое за год судно с углем из ЮАР (ФОТО)

В пятницу в 20.00 в «Морском торговом порту Черноморск» началась разгрузка балкера Scythia Graeca, который доставивил в Украину 75 тыс. тонн антрацита из южноафриканского порта Ричардс Бэй.

Судно с антрацитом из Южно-Африканской республики обрабатывают на первом терминале Черноморского порта, сообщает ЧМТП.

Производственные мощности позволяют делать это в кратчайшие сроки. А в период наступившего отопительного сезона скорость обработки этого груза наиболее важна.

Данная партия африканского угля прибыла для энергетического холдинга ДТЭК. После выгрузки у причалов Черноморского порта антрацит направится на Криворожскую ТЭС. Уголь необходим для выработки электроэнергии во время осенне-зимнего периода.

Добавим, что три года назад первые партии южно-африканского угля шли в Украину через порт в Черноморске.