Под парусами: в Одессе наградили победителей регаты (ФОТО)

В течение недели 30 яхт из Днепропетровской, Полтавской, Одесской и Запорожской областей преодолели полтысячи километров от Днепра до Одессы.

Участвовали даже двое представителей Голландии. Как признаются организаторы, регата «Козацький шлях» — спортивная, по упрощенным правилам и с исторически-патриотическим уклоном. Регата делает остановки в исторических местах.

Впервые она стартовала четверть века назад и ее родоначальником является казачий атаман Анатолий Черный.Перед войной регата на несколько лет прервалась, а в прошлом году традиция была восстановлена.

Раньше регата ходила до Стамбула, т.е. реальным путем запорожских казаков.

Вчера, преодолев последний шестой этап гонки, участники финишировали в Одессе. Здесь прошло торжественное закрытие регаты и награждение победителей.

Лидерами стали экипажи яхт «Танго», «Аквила», «Мамай» и «Ермак». Теперь предстоит путь под полными парусами назад к Днепру.

Как говорится, попутного ветра!