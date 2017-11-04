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Общество, Одесса

Под зорким оком: в Одессе усиливают меры безопасности (ФОТО)

04.11.2017

Одесская мэрия, в рамках борьбы за безопасность, продолжает насыщать оживленные участки города системами видеонаблюдения.

Так, данные, которые получает коммунальное предприятие «СМЭП», позволяют в реальном времени фиксировать нарушения правил дорожного движения, выявлять скопления людей и машин, корректировать потоки и нагрузку на транспортных магистралях.

В начале ноября была завершена установка систем на перекрестках: пр-т Небесной Сотни (Маршала Жукова) – ул. Левитана, ул. Добровольского — ул. Марсельская, ул.Тираспольская — ул. Старопортофранковская.

УЗНАТЬ В ЛИЦО: В ОДЕССЕ ПОТРАТЯТ 30 МИЛЛИОНОВ НА «УМНЫЕ» КАМЕРЫ

Добавим, что в ближайшее время закупят «умную технику», которая обойдется бюджету Одессы в 30 миллионов гривен.Речь идет о технике нового поколения, которая способна определять личности человека по лицу, а также считывать всю необходимую информацию с автомобильных номеров. Подобного новшества пока нет ни в одном городе Украины.

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Suhan

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