Оружие, казино, наркотики: одесские правоохранители разоблачают подпольную деятельность (ФОТО,ВИДЕО)

Одесские правоохранители продолжают пресекать незаконную деятельность в городе, которая пытается уйти в глубокое подполье.

Так, Одесская прокуратура ликвидировала четыре игорных заведения, где предоставлялся доступ к азартным играм.

Были изъяты 30 компьютеров и другое оборудование, предназначенные для ведения игорного бизнеса, а также черновая бухгалтерская документация и около 18 тысяч гривен выручки. Все «подпольные казино» действовали в Малиновском районе Одессы.

Следующий случай связан с предприимчивым одесситом, который через закрытые группы в соцсетях одессит наладил прием заказов на реставрацию или переоснащение оружия на боевое.

Во время обысков в его мастерской, оборудованной в гараже, оперативники изъяли два пистолета-пулемета Шпагина, винтовку Мосина и почти 120 деталей для оружия.

А в в Хаджибеевский отдел полиции в Одессе урожай конопли доставили на автомобиле КамАЗ . На грузовике привезли рекордную партию марихуаны, которую правоохранители изъяли на днях в Белгород-Днестровском районе. Общая стоимость наркотиков оценивается в 16 млн грн.

«Это результат совместной операции полиции и прокуратуры Одесской области. Урожай будет уничтожен, да, не насмехаться, реально будет уничтожен», — сказал Р.Форостяк.

Он добавил, что у тех же наркоторговцев также нашли значительное количество амфетамина и оружие на десятки миллионов гривен.