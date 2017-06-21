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Одесса, Происшествия

Поджог Базы отдыха в Одесской области

21.06.2017 0 336

Вчера в 12:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Дукова в поселке Молодежное возник пожар на мансардном этаже бывшей базы отдыха «Академическая», которая сейчас не действует. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Спасители оперативно ликвидировали возгорание на площади в 200 квадратных метров. В тушении пожара участвовали сообща спасатели ГСЧС и сотрудники пожарной команды Ильичевского судоремонтного завода.

Специалистами было установлено, что причиной возгорания стал поджог. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, поселок Молодежное является вотчиной нардепа Василия Гуляева.

В Овидиопольском районе неизвестный поджог базу отдыха

 http://dilova.com.ua/odessa/pyilayushhaya-arkadiya/

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Elena

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