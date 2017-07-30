Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

«95 Квартал» в Одессе успел на открытие нового объекта (ФОТО)
В ожидании штурма: в ночь на воскресенье в Одессе строили баррикады (ФОТО)
Тело — в дело: в Одессе демонстрируют шедевры татуировки
Погуляли в Одессе: масштабный пожар в ночном клубе (ФОТО,ВИДЕО)
На въезде в Одессу: команда минских хоккеистов угодила в ДТП
Потому что Одесса: как 10 000 человек не испугались грома и дождя (ФОТО, ВИДЕО)
Голос женщин: в Одесском горсовете отстаивают равные возможности (ФОТО)
С куриное яйцо: соцсети обсуждают град от Турции до Одесской области (ФОТО,ВИДЕО)
На штурм: ночные страсти вокруг паркинга в Одессе (ФОТО)
Гоняем по Одессе: как патрульные сбили женщину (ФОТО)
Одесса, Происшествия

Погуляли в Одессе: масштабный пожар в ночном клубе (ФОТО,ВИДЕО)

30.07.2017

В ночь на воскресенье Одессу настиг очередной масштабный пожар.

Два с половиной часа понадобилось, чтобы ликвидировать огонь в ночном клубе «Пляжник», что на 13-ой станции Большого Фонтана. На момент возгорания в заведении находилось много людей. К счастью, никто не пострадал.

Пожар начался со сцены, а потом загорелись и деревянные шатры. Причиной считают короткое замыкание, хотя, не исключают и поджог.

При этом в «Пляжнике» не хватало огнетушителей и их брали в соседней «Ривьере».

Общая площадь возгорания составила порядка 350 кв. м

На месте работали сотрудники ГСЧС. Подробности происшествия выясняются.

В результате пожара огнем была уничтожена открытая площадка, музыкальная сцена ресторана и повреждены подсобные помещения. Тем не менее, спасателям удалось ликвидировать угрозу возгорания здания ресторанного комплекса «Ривьера», которые расположены рядом с местом возникновения пожара.

ОДЕССКИЙ РЕСТОРАТОР: «Я ВЛОЖИЛ В ЭТО ЗАВЕДЕНИЕ 500 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ!»

Напомним, ранее на Ланжероне сгорел «Хуторок».

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах