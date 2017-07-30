Погуляли в Одессе: масштабный пожар в ночном клубе (ФОТО,ВИДЕО)

В ночь на воскресенье Одессу настиг очередной масштабный пожар.

Два с половиной часа понадобилось, чтобы ликвидировать огонь в ночном клубе «Пляжник», что на 13-ой станции Большого Фонтана. На момент возгорания в заведении находилось много людей. К счастью, никто не пострадал.

Пожар начался со сцены, а потом загорелись и деревянные шатры. Причиной считают короткое замыкание, хотя, не исключают и поджог.

При этом в «Пляжнике» не хватало огнетушителей и их брали в соседней «Ривьере».

Общая площадь возгорания составила порядка 350 кв. м

На месте работали сотрудники ГСЧС. Подробности происшествия выясняются.

В результате пожара огнем была уничтожена открытая площадка, музыкальная сцена ресторана и повреждены подсобные помещения. Тем не менее, спасателям удалось ликвидировать угрозу возгорания здания ресторанного комплекса «Ривьера», которые расположены рядом с местом возникновения пожара.

ОДЕССКИЙ РЕСТОРАТОР: «Я ВЛОЖИЛ В ЭТО ЗАВЕДЕНИЕ 500 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ!»

Напомним, ранее на Ланжероне сгорел «Хуторок».