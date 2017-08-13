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Покрыто мраком: что скрывает гибель матроса в Одесской области? (ФОТО)

13.08.2017

В Одессе назначена независимая экспертиза в связи с таинственной гибелью матроса Арслана Шейхова в селе Егоровка Раздельнянского района Одесской области.

Есть основания предполагать, что он был жестоко убит в свой 33-й день рождения. Хотя, происшедшее пытаются выдать за несчастный случай.

Ранее в Facebook советник начальника Генштаба Украины Алёна Вербицкая сообщила,что военнослужащий отмечал день рождения,затем к нему к нему приехал знакомый,с которым уехали вместе.

Ближе к полуночи у ворот своего дома тело Шейхова с многочисленными травмами обнаружил местный врач. Он вызвал скорую помощь и полицию.

При осмотре ночью на теле были отчетливо видны многочисленные увечья, переломы двух ребер, переломы носа и черепа. Затем тело матроса увезли в морг, и районный судмедэксперт дал заключение, что человек умер вследствие того, что захлебнулся рвотными массами.

 

Сейчас обстоятельства смерти военного выясняются. Стражами порядка по горячим следам был задержан приятель убитого, который является главным подозреваемым. Впрочем, есть опасность, что его отпустят по одному телефонному звонку, т.к. он ранее работал в органах внутренних дел и является сыном председателя Егоровского совхоза.

Ход расследования контролирует командование ВМС ВС Украины.

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Suhan

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