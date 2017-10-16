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Покушение на Радковского: никакой политики, только бизнес

16.10.2017

Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин развеял все политические слухи вокруг покушения на замглавы Одесского областного совета Олега Радковского.

За неделю правоохранители смогли установить и задержать лиц, причастных к покушению, и дать четкий ответ: никакой политики, только бизнес-интересы.

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Напомним, 4 октября в центре Одессы неизвестные несколько раз выстрелили в потерпевшего возле ресторана «Бабель Фиш», расположенном на улице Греческой. Позже выяснилось, что ради «маскировки» преступники украли номерные знаки с другого авто.Были задержаны и арестованы двое мужчин — 23 и 27 лет. Один из них прописан в Одессе, а второй в Херсоне, но оба они сейчас проживают в Черноморске.

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Suhan

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