Покушение на Радковского: одесские правоохранители задержали «исполнителей» (ФОТО)

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и Нацполицией установили и задержали исполнителей покушения на убийство первого заместителя Председателя Одесского областного совета Олега Радковского.

Выяснилось, что ради «маскировки» преступники украли номерные знаки с другого авто.

Задержаны двое мужчин — 23 и 27 лет. Один из них прописан в Одессе, а второй в Херсоне, но оба они сейчас проживают в Черноморске.

«Покушение совершено бандитами из ОПГ «Атлета» — криминального авторитета из Черноморска и бывшего сотрудника УБОП МВД. Преступление совершено на почве бизнес-конфликта вокруг рынка автоперевозок в Одессе и области,» — пишет «Страна», ссылаясь на источник в прокуратуре.

В настоящее время полицией и СБУ с привлечением КОРДа проведен 31 обыск в помещениях и гаражах подозреваемых, сообщает глава Одесской полиции Дмитрий Головин.

Выявлено вероятное орудие преступления — автомобиль KIA и карабин кал.5,6 мм. Также 2 карабина калибра 7,62 мм, 2 пистолета, 614 патронов различного калибра, 7 пистолетов травматического действия, 2 револьвера и 3 охотничьих ружья.

Преступники использовали форму с шевронами полиции и маски. Кроме этого, полиция изъяла 14 мобильных телефонов, рации, номерные автомобильные знаки в том числе болгарские.

Следствие располагает информацией о криминальных связях исполнителей покушения.

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Напомним, инцидент произошел 4 октября в центре Одессы. В пострадавшего попали четыре раза, он получил телесные повреждения,был госпитализирован и прооперирован. Следственным управлением одесской полиции открыто уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

ФОТО: Дмитрий Головин, фейсбук