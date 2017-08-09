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Общество, Одесса, Политика

Политика и религия объединяются против Марша Равенства в Одессе?

09.08.2017

Протест против запланированного на 13 августа Марша Равенства в рамках фестиваля сексменьшинств «Одесса Прайд 2017», который открывается сегодня, набирает обороты.

Вслед за «Правым сектором» предотвратить шествие требовали одесские священники, которые обратились к городскому голове Труханову.

В итоге, 13 августа  священнослужители организуют христианское шествие «За семейные ценности», о чем заявили сегодня на пресс-конференции.

Ранее в «Правом секторе провозгласили: «Мы будем всеми возможными способами сопротивляться негативному влиянию грантоедов. В наше время главное это победа, а не проблемы сексуальных меньшинств».

МАРШ РАВЕНСТВА В ОДЕССЕ: ГОТОВЯТСЯ И СЕКСМЕНЬШИНСТВА, И ПАТРИОТЫ

«Есть вещи, которые однозначно объединяют всех нас. Данное событие недопустимо в нашем городе и несет разрушительный характер для всех горожан»,- считают одесские священники.

Шествие состоится 13 августа в 17:30 от Греческой площади до памятника Дюку де Ришелье через Дерибасовскую и Ришельевскую.

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Suhan

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