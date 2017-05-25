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Одесса

Полная готовность: в Одессе ждут Президента (ФОТО)

25.05.2017 0 613

В пятницу в Одессе масштабное событие — открытие Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы.

Судя по фото, которые публикуют в фейсбуке участники группы «Всемирный клуб одесситов», Стамбульский парк может стать любимым местом отдыха многих одесситов и гостей города.

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Идут последние приготовления к визиту Петра Порошенко, который примет участие в церемонии открытия обновленных достопримечательностей Южной Пальмиры, а также посетит одну из местных школ и, возможно, торжественно даст старт отремонтированной дороге «Спасское — Вилково».

Сегодня коммунальщики тщательно мыли плитку на Думской площади, собирали сцену, подрезали деревья на Приморском бульваре.

Правоохранители предупредили, что с 10:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта в центре города, а также допуск граждан в «режимную зону». Горожан просят отнестись с пониманием к «временным неудобствам».

ФОТО:  Стамбульский парк, фэйсбук

 

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Suhan

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