Полная готовность: в Одессе ждут Президента (ФОТО)

В пятницу в Одессе масштабное событие — открытие Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы.

Судя по фото, которые публикуют в фейсбуке участники группы «Всемирный клуб одесситов», Стамбульский парк может стать любимым местом отдыха многих одесситов и гостей города.

ПРЕЗИДЕНТ ЕДЕТ НА ОТКРЫТИЕ ПОТЕМКИНСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ

ОДЕССКАЯ МЭРИЯ ГОТОВИТСЯ К ТОРЖЕСТВЕННОМУ ОТКРЫТИЮ ДОЛГОЖДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Идут последние приготовления к визиту Петра Порошенко, который примет участие в церемонии открытия обновленных достопримечательностей Южной Пальмиры, а также посетит одну из местных школ и, возможно, торжественно даст старт отремонтированной дороге «Спасское — Вилково».

Сегодня коммунальщики тщательно мыли плитку на Думской площади, собирали сцену, подрезали деревья на Приморском бульваре.

Правоохранители предупредили, что с 10:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта в центре города, а также допуск граждан в «режимную зону». Горожан просят отнестись с пониманием к «временным неудобствам».

ФОТО: Стамбульский парк, фэйсбук







