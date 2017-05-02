Поминальный день в Одессе: Стерненко онлайн, словесные конфликты и спецоперация СБУ (ВИДЕО)

Поминальный день 2 мая — это, прежде всего, эмоциональное состояние всех пришедших.

Поэтому кое — где возникают перепалки и небольшие потасовки между активистами патриотических организаций и людьми, пришедшими возложить цветы к Дому профсоюзов.

Тем временем, сотрудники Службы безопасности Украины рапортуют о задержании группы лиц, которых подозревают в подготовке теракта. На данный момент в городе проходит антитеррористическая операция.

В СБУ отметили, что участие в операции принимает спецподразделение «Альфа», бойцы которого сумели задержать группу людей. Все они подозреваются в подготовке терактов, диверсий и вооруженных провокаций.

Не обошлось и без одесского активиста Сергея Стерненко, который устроил трансляцию онлайн с мест событий. Правда через некоторое время у него выбили из рук смартфон. Полиция никак не отреагировала на поступок провокатора.