Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Поминальный день в Одессе: Стерненко онлайн, словесные конфликты и спецоперация СБУ (ВИДЕО)
Договор в Одессе не сработал: взрывотехники проверяют Куликово поле (ВИДЕО)
В Одессе проходят обыски и допросы активистов
2 мая в Одессе: цветы, акция и «минирование» университетов (ВИДЕО)
Тест «Миротворца» в Одессе: «мордораспознаватель» онлайн
Одесский ипподром продолжает «держаться в седле» (ВИДЕО)
Патрульная Одесса: бойцы СБУ становятся героями фотосессий (ФОТО)
В Одессе прошло сражение пуховых и синтепоновых титанов (ФОТО)
Первомайская «находка» в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)
Одесситы завоевали медали чемпионата Украины
Одесса, Политика

Поминальный день в Одессе: Стерненко онлайн, словесные конфликты и спецоперация СБУ (ВИДЕО)

02.05.2017 0 539

Поминальный день 2 мая  — это, прежде всего, эмоциональное состояние всех пришедших.

Поэтому кое — где возникают перепалки и небольшие потасовки между активистами патриотических организаций и людьми, пришедшими возложить цветы к Дому профсоюзов.

Тем временем, сотрудники Службы безопасности Украины рапортуют о задержании группы лиц, которых подозревают в подготовке теракта. На данный момент в городе проходит антитеррористическая операция.

В СБУ отметили, что участие в операции принимает спецподразделение «Альфа», бойцы которого сумели задержать группу людей. Все они подозреваются в подготовке терактов, диверсий и вооруженных провокаций.

Не обошлось и без одесского активиста Сергея Стерненко, который устроил трансляцию онлайн с мест событий. Правда через некоторое время у него выбили из рук смартфон. Полиция никак не отреагировала на поступок провокатора.

 

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах