Попадет ли «Черноморец» в топ-6 по итогу этого сезона? (видео)

20-го июля на телеканале «Репортер» гостями программы «Студия Репортер» стали главный тренер «Черноморца» Александр БАБИЧ и футболисты нашей команды Иван БОБКО и Кирилл КОВАЛЕЦ.

Александр Бабич — главный тренер команды, рассказывая о старте чемпионата, отметил что начиная чемпионат с командной топ-уровня Динамо Киев, «моряки» использовали выездную тактику — тактику обороны, и в первом тайме она работала, но подвели некоторые ошибки, в том числе арбитрские.

Что касается формирования состава в новом сезоне, то накануне в Одессу вернулись Бобко, Антонов, Зубейко, Политыло, а также Каверин, Денис Балан и белорусс Артем Рахманов — все они усилили команду перед началом сезона. «Моряки» , говоря о своем возвращении заметили, что соскучились по своему стадиону и рады вернуться в Одессу. «Мы ждем поддержки от одесских болельщиков, мы играем ради них«, — сказал Иван Бобко.

В планах команды на этот сезон попасть в первую шестерку, а если брать локально — «выходить и выигрывать каждый матч», буквально «стараться умирать на поле».

В субботу, 22 июля, «Черноморец» проведет в Одессе матч 2-го тура чемпионата УПЛ 2017−2018 гг. со «Сталью» (Каменское). Начало встречи в 17−00.