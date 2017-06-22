Попытка номер два: одесские зоозащитники ждут результат

С утра 22 июня, уже второй раз в течение этой недели, под одесской мэрией собрались активисты в поддержку законопроекта №5119-1 о защите животных, который сегодня должна рассмотреть Верховная Рада во втором чтении.

Речь идет о необходимости внести изменения в Закон «О защите животных от жестокого обращения». Закон, по сути, не работает, лучшим подтверждением чего стало такое социальное явление, как догхантеры. В случае принятия законопроекта деятельность догхантеров, которые доселе пользовались принципом «все, что не запрещено, разрешено», наконец, будет обозначена в УК как преступление. С одной стороны, хотелось бы, чтобы вещи назывались своими именами, и в законе было четко прописано, что догхантер – это преступник, но с другой – ничего не мешает движению по истреблению животных или каждому его участнику в отдельности переименоваться.

Предлагается также расширить понятие «жестокое обращение с животными». В случае принятия законопроекта, увеличатся административные штрафы до 200-500 необлагаемых минимумов граждан, а толкование самого понятия будет следующим: «Негуманное обращение с животными или иное нарушение норм настоящего Закона заключается в необоснованном причинении животному страданий, телесных повреждений, увечий или смерти, совершенном умышленно или по неосторожности, издевательстве над животными, а также натравливании животных друг на друга».