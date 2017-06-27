После Дня Конституции центр Одессы останется без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей Одессы, руководителей предприятий и организаций об отключении воды.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению магистрального водопровода Ду=300мм по адресу: ул. Преображенская, 36,

29 июня 2017 года с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Преображенская, 15-23;

Коблевская 21-47;

Дворянская, 2-16, 1-17;

Нежинская, 65-71;

Соборная площадь, 2-14;

Садовая 1-21, 2-20.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 780-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)