После капремонта: на линию в Одессе вышел яркий троллейбус (ФОТО)

На маршрут № 12 в Одессе, после капитального ремонта, вышел окрашенный по современным технологиям троллейбус «Мегаполис» (№3005).

При работе с машиной были использованы автомобильные краски, обеспечивающие яркий визуальный эффект и долговечность.

Также сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» провели капитальный ремонт салона троллейбуса — в ходе работ были полностью заменены пол и боковая обшивка, заново обшиты пассажирские сидения, частично заменены стекла.

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В настоящий момент в рамках обновления подвижного состава аналогичные работы проводятся на машине №3006.

Добавим, что корпорация предприятий городского электротранспорта «Укрэлектротранс» подвела итоги конкурса на лучшее предприятие городского электротранспорта за третий квартал 2017 года и определила победителями по общим итогам работы КП «Одесгорэлектротранс» и КП «Винницкая транспортная компания».

В пятерку лидеров вошли также коммунальные предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление», «Днепровский электротранспорт» и «Запорожэелектротранс».