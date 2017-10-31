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Одесса, Политика

После покушения: Олег Радковский посетил прием по случаю годовщины Турции (ФОТО)

31.10.2017

В Одессе состоялся прием по случаю 94-й годовщины основания Турецкой Республики.

Среди приглашенных были представители Министерства культуры Турецкой Республики и власти Одесской облгосадминистрации и горсовета, первый заместитель председателя областного совета Олег Радковский, дипломаты, консулы и главы обществ стран, представительства которых расположены в Одессе, бизнесмены, почетные гости из Турции, духовенство, — информирует пресс-служба.

Гостей приветствовал генеральный консул Турецкой Республики в Одессе Джемиль Уфук Тогрул, который зачитал приветствие от Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Петра Порошенко.

В приветственной речи  Олег Радковский напомнил о тесных связях в культурной и экономической сферах, связывающие наши государства и пожелал турецкому народу счастья, мира и благополучия.

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Напомним, 4 октября на в центре Одессы, было совершено покушение на  Олега Радковского. Раненого зама главы Одесского облсовета госпитализировали, полиция обеспечила его охрану. Врачи провели операцию по извлечению пули из спины больного.

Позже правоохранители смогли установить и задержать лиц, причастных к покушению, и дать четкий ответ: никакой политики, только бизнес-интересы.

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Suhan

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