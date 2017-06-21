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Общество, Одесса

Последствия урагана в Одессе

21.06.2017 0 323

Вчера сильный дождь и  шквальный ветер застали одесситов внезапно, рухнуло несколько деревьев, на многих обломились ветви, что затруднило движения транспорта.

В соцсетях жители города поделились сообщениями о последствиях непогоды: на улице Ланжероновской, 18 — ветка дерева упала на крышу гостиницы «Пале–Рояль», на улице Разумовской, 23 отколовшаяся от дерева ветка, рухнула на припаркованный автомобиль, на Разумовского, 31 — на крышу дома. Расчисткой улиц и уборкой рухнувших ветвей занимались сотрудники коммунальных служб.

Также в пгт. Затока Белгород-Днестровского района в результате обрушившейся непогоды на проезжую часть упало дерево, перекрыв движение транспортных средств.

Упавшее дерево привело к остановке движения через курортный поселок. В пробке автомобили простояли более 1 часа, а сам затор растянулся, примерно, на  1 км. Позже коммунальщики распилили дерево и освободили проезжую часть для движения автомобилей.

Из-за непогоды в Затоке упало дерево на проезжую часть (фото)

А еще над Одессой вчера «зависла» огромная радуга, разноцветное свечение которой можно было наблюдать в течение 15 минут. Одесситы тут же поделились впечатлениями в соцсетях.

После вчерашнего ливня над Одессой повисла аномально огромная радуга (ФОТО)

Сегодня в Одессе — дождь

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Elena

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