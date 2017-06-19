Последствия взрыва в здании Минобороны (фото)

В ночь на 18 июня в реконструируемом здании Минобороны на 6 станции Большого Фонтана прогремел мощный взрыв, в результате которого случился сильный пожар. Как выяснилось, в здании взорвался газовый баллон. По информации журналистов, он остался после сварочных работ, которые ведутся в связи с реконструкцией здания. Жители окрестных домов считают, что взрыв был довольно сильный, так как его отголоски слышались в большом радиусе.

Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Последствия пожара были катастрофичными — у здания Минобороны обвалилась крыша.



Напомним, что к ликвидации пламени были привлечены 14 единиц техники и 52 человека личного состава ГСЧС.