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Последствия взрыва в здании Минобороны (фото)

19.06.2017 0 322

В ночь на 18 июня в реконструируемом здании Минобороны на 6 станции Большого Фонтана прогремел мощный взрыв, в результате которого случился сильный пожар. Как выяснилось, в здании взорвался газовый баллон. По информации журналистов, он остался после сварочных работ, которые ведутся в связи с реконструкцией здания. Жители окрестных домов считают, что взрыв был довольно сильный, так как его отголоски слышались в большом радиусе.

Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Последствия пожара были катастрофичными — у здания Минобороны обвалилась крыша.

Напомним, что к ликвидации пламени были привлечены 14 единиц техники и 52 человека личного состава ГСЧС.

 

 

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Elena

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