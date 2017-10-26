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Одесса, Экономика

Посылка в Израиль: как одесские таможенники обнаружили грили с «табачным дымом» (ФОТО)

26.10.2017

25-26 октября в Одессе проходит заседание специальной группы EUBAM по борьбе с незаконным обращением табачных изделий.

В мероприятии принимают участие эксперты по таможенным администрациям Беларуси, Грузии, Литвы, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Великобритании, представители ГФС Украины, Одесской таможни ГФС, ГПСУ и правоохранительных органов Украины и Молдовы, а также компаний-производителей сигарет.

Пока участники заседания обсуждали результаты деятельности спецгруппы, одесские таможенники совместно с пограничниками обнаружили партию табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля.

Блоки сигарет «Marlboro», «Marlboro Gold» и «Camel» с марками акцизного налога Украины находились внутри одноразовых грилей, едва прикрытые брикетами древесного угля, на общую сумму более 1,4 миллиона гривень.

7920 грилей отечественного производства отправлялись на экспорт в Израиль. Как выяснилось, с «табачным дымом».

Каждый из почти 8 тысяч упаковок грилей будет проверен на предмет наличия сигарет.

Помогают в этом таможенникам сканирующая система «Rapiscan» и живой сканер — собака Меджик.

В контейнере было обнаружено 48 000 пачек контрабандных сигарет.

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Suhan

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