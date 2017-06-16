Потасовка в суде: неизвестные обливали зеленкой, пускали газ

В Хозяйственном суде Одесской области неизвестные сорвали заседание по пляжному комплекс «Причал №1». Мужчины заблокировали зал и применили слезоточивый газ. По факту хулиганских действий было арестовано 6 человек.

Сегодня суд рассматривал иск прокуратуры области в интересах управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета к ООО «Аркада-ЛТД», владельцам заведения «Причал №1» на Ланжероне, о разрыве договора аренды. По итогам заседания суд вынес решение отклонить иск.

Как утверждают очевидцы, до начала инцидентов истцы просили суд ввести еще одного участника — Одесский городской совет, на что прокурор заявил: узнал о заседании за час до его начала и не успел подготовиться. После этого неизвестные с криками «Покиньте помещение!» пустили газ, но его оказалось недостаточно для их целей, и заседание продолжилось. Нарушители не остановились на этом и разлили зеленку, после чего повторно применили слезоточивый газ, заперев всех внутри. Судья объявила перерыв.

По словам начальника управления превентивной деятельности ГУНП Одесской области Ивана Ищенко, за хулиганство в райотдел доставлены 6 человек, их личности устанавливаются.

Позже суд возобновил свою работу и после совещания вынес решение отклонить иск прокуратуры. Некоторые присутствующие в зале встретили вердикт суда аплодисментами.

Адвокат Александра Казарновского, представляющего интересы ООО «Аркада-ЛТД», считает решение суда законным. Он утверждает, что ни прокурор, ни представители горсовета не смогли конкретно сформулировать, в чем именно заключаются нарушения договора аренды.

«Еще в феврале управление инженерной защиты составило акт проверки, который установил, что пляж находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, а на песке обнаружен деревянный настил. Акт проверки состояния пляжа нельзя составлять в феврале, а только после начала курортного сезона», — утверждает Александр Казарновский.

Прокурор ситуацию не комментирует.