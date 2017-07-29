Потому что Одесса: как 10 000 человек не испугались грома и дождя (ФОТО, ВИДЕО)

Фестиваль фейерверков, который состоялся в пятницу вечером на Морвокзале, вызвал много эмоций у горожан и гостей города.

Причем, и положительных, и отрицательных.

«Задержали на 40 минут. Некоторые не дождались, кого-то напугали гром и молния. Но кто остался — не пожалел.

Это был фестиваль фейерверков. Просто так. Без повода. Потому что Одесса!», — пишет Olga Lemann.

«Народу было больше, чем на День города Это было реально мегакруто и красиво.

Спасибо тем кто причастен к организации», — делится Юрий Филоненко.

Лицезреть феерическое шоу на Приморском бульваре и Потемкинской лестнице собрались более десяти тысяч человек. Впрочем, масса людей рассредоточилась вдоль всего морского фасада города — от бульвара Искусств до Ланжерона.

Как всегда в центре образовались пробки.

Салют длился час с несколькими трёхминутными перерывами: в небо улетело больше семи тысяч выстрелов.

Это было самое масштабное пиротехническое шоу в Украине.

Как отметила директор департамента туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, все заряды сертифицированы, доставлены из Китая и Японии. По ее словам, во время проведения фестиваля были соблюдены все меры безопасности – выстрелы производились в 450 метрах от уреза воды, что в 3 раза больше, чем предусмотрено нормами безопасности. Шоу финансировалось за внебюджетные средства.