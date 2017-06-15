Пожар на Куликовом поле

На Куликовом поле горели два отдельно стоящих павильона, один из которых театральная касса, а второй — диспетчерская горэлектротранса.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в 9:00. Пожарная служба прибыла на место буквально через 2 минуты. В 9:30 возгорание на площади 30 кв.м было полностью ликвидировано.

В итоге, помещение театральной кассы частично выгорело внутри, а диспетчерской — полностью (и внутри, и снаружи).

К счастью, обошлось без пострадавших.

Среди причин рассматривается возможное возгорание электропроводки.