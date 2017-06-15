Пожар на Куликовом поле
15.06.2017 0 328
На Куликовом поле горели два отдельно стоящих павильона, один из которых театральная касса, а второй — диспетчерская горэлектротранса.
Сигнал о пожаре поступил спасателям в 9:00. Пожарная служба прибыла на место буквально через 2 минуты. В 9:30 возгорание на площади 30 кв.м было полностью ликвидировано.
В итоге, помещение театральной кассы частично выгорело внутри, а диспетчерской — полностью (и внутри, и снаружи).
К счастью, обошлось без пострадавших.
Среди причин рассматривается возможное возгорание электропроводки.
About the author /Elena
-
-
Фестиваль органной музыки в Одессе15.06.2017
-
-
Пожар на Куликовом поле15.06.2017
-
Итоги минувшей сессии горсовета Одессы15.06.2017
-
-
-
Таксист-убийца жив (фото)05.06.2017
-
-
Leave a reply